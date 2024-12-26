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        Büyük Menderes Nehri sağanak nedeniyle taştı, bölge dronla görüntülendi

        AYDIN'ın Koçarlı ve İncirliova sınırları içinden geçen Büyük Menderes Nehri, kentte 2 gündür etkisini sürdüren sağanak nedeniyle taştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 18:23 Güncelleme: 26.12.2024 - 18:25
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        Büyük Menderes Nehri sağanak nedeniyle taştı, bölge dronla görüntülendi
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        AYDIN'ın Koçarlı ve İncirliova sınırları içinden geçen Büyük Menderes Nehri, kentte 2 gündür etkisini sürdüren sağanak nedeniyle taştı. Nehirden taşan sular, yaklaşık 1000 dönüm tarım arazisini sular altında bıraktı. Bölge dronla görüntülendi.

        Koçarlı ve İncirliova sınırları arasından geçen ve yaz aylarında kuruma noktasına gelen Büyük Menderes Nehri, 2019 yılından sonra ilk kez, kentte 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle öğle saatlerinde taştı. Taşan sular, Tekeli ve Dedeköy mahalleleri arasında yaklaşık 1000 dönüm tarım arazisini sular altında bıraktı.

        Bölge dronla görüntülenirken, Koçarlı Ziraat Odası Başkanı Taner Güneş, "Son aylarda yağan yağmurlar çiftçiyi memnun etti. Ancak 2 gün üst üste yağan yağmurlar ilçemizin içinden geçerek Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri'nin taşmasına neden oldu. Öğlen saatlerinde taşan sular yaklaşık 1000 dönüm arazinin sular altında kalmasına neden oldu. Bu arazinin yaklaşık 500 dönümü buğday ekiliydi. Suların çekilmesini bekleyeceğiz ve zararı inceleyeceğiz. Şu anda Koçarlı- Bağarası Sulama Birliği ve DSİ 21 Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgede inceleme ve çalışmalarını sürdürüyor. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum" dedi.

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