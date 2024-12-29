Dağda kaza yapınca mahsur kalan motosikletli, helikopterle kurtarıldı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, motokros yapmak için Karıncalı Dağı'na giden ve uçuruma düşerek mahsur kalan motosiklet sürücüsü Cihan Atıcı (48), helikopterle kurtarılarak tedaviye alındı.

Olay, kırsal Yazırlı Mahallesi'nde bulunan Karıncalı Dağı Peynir Yaylası mevkisinde meydana geldi. Motokros yapmak için Karıncalı Dağı'na gelen motosiklet sürücüsü Cihan Atıcı, direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Aydın İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karadan ulaşımın olmadığı bir bölgede yaralı halde bulunan sürücü Atıcı için hava desteği istendi. Bunun üzerine Aydın Jandarma Filo Komutanlığına ait T-70 Sikorsky vinçli kurtarma helikopteri i Atıcı, mahsur kaldığı yerden alınarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Atıcı'nın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkları olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.