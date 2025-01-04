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        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

        AYDIN'ınEfeler ilçesinde polisin evlerine düzenlediği operasyonda uyuşturucuyla yakalanan 1'i kadın 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 17:56 Güncelleme: 04.01.2025 - 18:00
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        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
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        AYDIN'ınEfeler ilçesinde polisin evlerine düzenlediği operasyonda uyuşturucuyla yakalanan 1'i kadın 2 şüpheli tutuklandı.

        Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ilıcabaşı ve Köprülü Mahallelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirtilen 1'i kadın 2 şüpheliyi takibe aldı. Dün akşam saatlerinde 2 adrese operasyon düzenleyen polis, C.C. ile kadın S.T.'yi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda 42,5 gram metamfetamin ve 7 extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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