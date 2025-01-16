Nazillispor'da iki oyuncu döndü

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta transfer yasağı bulunan Nazillispor, sezon başında yollarını ayırdığı, kulüpsüz kalan iki oyuncusunu ara transfer döneminde takıma döndürdü. Sezon başında lisanları çıkartılan ancak sözleşmeleri karşılıklı anlaşmayla sonlandırılan santrfor Mert Utku Çarkçı ve stoper Onur Yeniçulha yeniden takıma dahil edildi. İki oyuncu takımla antrenmanlara başladı. 27 yaşındaki Mert, Galatasaray altyapısından yetişip, Çanakkale Dardanel, Tekirdağspor, Çerkezköyspor, Tepecikspor, Sultangazi, Sancaktepe FK gibi takımlarda forma giydi. Nazillispor altyapısından yetişen Onur ise sezon başında 2 maçta oynadı.

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