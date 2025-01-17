Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Efeler'den savunmaya takviye

        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta pazar günü Viranşehir Belediyespor deplasmanında terleyecek Efeler 09 FK, devre arası transfer döneminde savunma hattını güçlendirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 11:16 Güncelleme: 17.01.2025 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Efeler'den savunmaya takviye
        ABONE OL

        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta pazar günü Viranşehir Belediyespor deplasmanında terleyecek Efeler 09 FK, devre arası transfer döneminde savunma hattını güçlendirdi. Aydın temsilcisi, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Koray Tekin Bulman'ı kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı ekip son olarak Büyükçekmece Tepecikspor forması giyen Koray Tekin Bulman ile sözleşme imzaladı. Sağ bek ve stoper pozisyonlarında görev yapabilen Koray; Uşakspor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük ve Turgutluspor'da oynadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sahte içkide can kaybı 37'ye yükseldi
        Sahte içkide can kaybı 37'ye yükseldi
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        DEM Parti heyetinden açıklama
        DEM Parti heyetinden açıklama
        Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi!
        Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        1 kişi öldü, 2 şüpheli gözaltında! Kıraathanede kanlı kavga!
        1 kişi öldü, 2 şüpheli gözaltında! Kıraathanede kanlı kavga!
        Sürücüyle tartışıp otomobilden atlayan kadın öldü
        Sürücüyle tartışıp otomobilden atlayan kadın öldü
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Konut fiyatları 2024'te enflasyona yenildi
        Konut fiyatları 2024'te enflasyona yenildi
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Ödem attırıyor, akne kızarıklıklarını yatıştırıyor...
        Ödem attırıyor, akne kızarıklıklarını yatıştırıyor...
        Yalın ayak mı, çorapla mı gezmeli?
        Yalın ayak mı, çorapla mı gezmeli?
        Prim borçlularına hastane açık
        Prim borçlularına hastane açık

        Benzer Haberler

        Nazillispor'un rakibi Giresunspor
        Nazillispor'un rakibi Giresunspor
        Kuşadası'nda 'dur' ihtarına uymayan bottan 6 kaçak göçmen denize düştü: 3 ö...
        Kuşadası'nda 'dur' ihtarına uymayan bottan 6 kaçak göçmen denize düştü: 3 ö...
        Kuşadası açıklarında "dur" ihtarına uymayan lastik bottan düşen 3 düzensiz...
        Kuşadası açıklarında "dur" ihtarına uymayan lastik bottan düşen 3 düzensiz...
        Nazillispor'da iki oyuncu döndü
        Nazillispor'da iki oyuncu döndü
        Germencik'te kaçakçılık operasyonunda 4 gözaltı
        Germencik'te kaçakçılık operasyonunda 4 gözaltı
        "Serebral palsi" hastası Mustafa Erol'un burnuyla yazdığı kitabı tanıtıldı
        "Serebral palsi" hastası Mustafa Erol'un burnuyla yazdığı kitabı tanıtıldı