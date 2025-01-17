Efeler'den savunmaya takviye

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta pazar günü Viranşehir Belediyespor deplasmanında terleyecek Efeler 09 FK, devre arası transfer döneminde savunma hattını güçlendirdi. Aydın temsilcisi, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Koray Tekin Bulman'ı kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı ekip son olarak Büyükçekmece Tepecikspor forması giyen Koray Tekin Bulman ile sözleşme imzaladı. Sağ bek ve stoper pozisyonlarında görev yapabilen Koray; Uşakspor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük ve Turgutluspor'da oynadı.

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