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        Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        AYDIN'ın Söke ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 20:41 Güncelleme: 25.01.2025 - 20:45
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        Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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        AYDIN'ın Söke ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında, Söke- Kuşadası Karayolu üzerinde meydana geldi. Söke yönüne giden Saliha Kirişci yönetimindeki 54 DJ 525 plakalı otomobil, önünde giden Gökhan Soysa yönetimindeki 34 EVJ 858 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Saliha Kirişci'nin otomobilinde yolcu olan Mustafa Aydın Doğan'ın (23) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüleri is ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen Doğan'ın cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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