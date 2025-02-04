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        Aydın'da tarihi eser operasyonu; 1 gözaltı

        AYDIN'ın Karacasu ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 12:01 Güncelleme: 04.02.2025 - 12:05
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        Aydın'da tarihi eser operasyonu; 1 gözaltı
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        AYDIN'ın Karacasu ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen bir kişinin evine operasyon düzenledi. Aramada, Roma dönemine ait toplam 223 tarihi obje, 54 tarihi zeytinyağı pres taşı, sütun başı, sütun kaidesi, sütun, havuz, kitabeler mimari parça, lahit parçası, kabartma heykel gibi eserler ele geçirildi. Evdeki 1 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserler, Aydın Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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