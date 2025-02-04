Aydın'da tarihi eser operasyonu; 1 gözaltı

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen bir kişinin evine operasyon düzenledi. Aramada, Roma dönemine ait toplam 223 tarihi obje, 54 tarihi zeytinyağı pres taşı, sütun başı, sütun kaidesi, sütun, havuz, kitabeler mimari parça, lahit parçası, kabartma heykel gibi eserler ele geçirildi. Evdeki 1 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserler, Aydın Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.