Aydın'da kokainle yakalanan şüpheli tutuklandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah takibe aldıkları otomobili Aydın- Muğla karayolu Ovaeymir Mahallesi yakınlarında durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 270 gram kokain ele geçirildi. Tolga Özbay isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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