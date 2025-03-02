Kuşadası'nda silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralardı.
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralardı.
Olay, saat 21.30 sıralarında Ege Mahallesi Tütüncüler Sitesi’nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı çatışma çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatışmada vurulan Uğur Denli Söke Devlet Hastanesi, Muhammet Furkan Özçelik ise Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Denli, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis D.M., M.S.D., F.K. ve E.E.’yi gözaltına alırken, U.T. ve M.C.Ö. isimli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürdürülüyor.
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