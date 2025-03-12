Sosyal medya fenomeni Meltem'in öldürülmesi soruşturmasında eşi ve 3 kişi gözaltına alındı

AYDIN’ın Bozdoğan ilçesinde, eşine ait otomobilin yanında tabancayla vurulmuş halde ölü bulunan evli ve 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli'nin (33), sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı. Jandarma, olayın ardından Menteşeli'nin eşinin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına alırken, 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olay, dün, saat 21.00 sıralarında Bozdoğan Hisar Mahallesi Kale mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobilin yanında hareketsiz şekilde yatan kadını gören mahalle sakinleri durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, evli ve 4 çocuk annesi olduğu öğrenilen Meltem Menteşeli'nin hayatını kaybettiği belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemede 13 boş kovan bulunduğu öğrenildi. Menteşeli'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kadının bulunduğu yerdeki 45 AKK 504 plakalı otomobilin ise Meltem Menteşeli'nin eşine ait olduğu belirlendi.

EŞİNİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri Meltem Menteşeli'nin eşi R.M. (40) ile T.A. (40), B.G. (38) ve F.Ö.'yü (42) gözaltına aldı. Evinde bulunamayan bir diğer şüpheli M.E.'nin (38) ise yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ORMANDA AĞAÇ KESİM İŞİYLE GEÇİMLERİNİ SAĞLIYORLARMIŞ

Öldürülen Meltem Menteşeli'nin sosyal medyada Tik-Tok fenomeni olduğu ortaya çıktı. Menteşeli'nin eşi ile birlikte ormanlık bölgelerde ağaç kesim işleri yaparak geçimlerini sağladığı da öğrenildi.

KADINA ŞİDDET ASLA KABUL EDİLEMEZ

Bozdoğan Belediye Başkanı Galip Özel'de kendi sosyal medyasında yaptığı paylaşımında, "İlçemizde yaşanan bu acı olay hepimizi derinden sarsmıştır. Bir kadının hunharca öldürülmesi, toplum olarak hepimizin yüreğinde derin bir yara açmıştır. Kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi olamaz ve asla kabul edilemez. Bizler, kadınların hayatlarının kıymetli olduğunun bilincindeyiz ve kadına yönelik şiddetle mücadele etmeye, bu uğurda ses yükseltmeye devam edeceğiz. Hayatını kaybeden Meltem Menteşeli'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum” dedi.