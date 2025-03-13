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        Aydın futbolda dibe çöktü

        PROFESYONELfutbol liglerinde Aydın'ı temsil eden 3 takım da bu sezon küme düşme korkusu yaşıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 11:46 Güncelleme: 13.03.2025 - 11:46
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        Aydın futbolda dibe çöktü
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        PROFESYONELfutbol liglerinde Aydın'ı temsil eden 3 takım da bu sezon küme düşme korkusu yaşıyor. Şirketleşip Nazilli Belediyespor olan adını değiştiren Nazillispor, 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta aylardır kabus görüyor. Grupta son 7 maçta 6 mağlubiyet alıp hanesine yalnız 1 puan yazdırabilen, daha önce 3 puanı da Ulusal Kulüp Lisans Kurulu tarafından maddi kriterleriz yerine getiremediği için silinen Nazillispor, bitime 9 hafta kala sondan ikinci durumda. Ara transferde kadrosundaki önemli isimleri kaybedip, transfer yasağını açamadığı için takviye de yapamayan, sezon boyunca 5 teknik direktör göndererek takımı son olarak futbolculardan Anıl Taşdemir'e emanet eden Nazillispor, 13 puanla kurtuluş barajının 5 puan gerisinde yer alıyor.

        3'üncü Lig'de son 2 yıl Play-Off oynadıktan sonra 1'inci Grup'ta toplama bir kadroyla girdiği sezona üst üste 9 mağlubiyetle dibe demir atarak başlayan Kuşadasıspor, alt sıralardan hiç kurtulamadı. Son 3 maçını yine art arda kaybeden siyah-beyazlılar bitime 8 hafta kala 16 puanla kurtuluş bölgesinin 6 puan gerisinde sondan ikinci durumda. Sezon başında satılıp yönetimi değişen Efeler 09 SFK, 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta istikrarı hiç yakalayamadı. Teknik direktör değirmeni gibi çalışan, son olarak Nadir Arıkan'la da yollarını ayıran Didim temsilcisi, 16 takımlı grubunda 20 puanla 15'inci sırada.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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