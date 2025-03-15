Nazillispor kritik virajda

2'NCİLig Kırmızı Grup'ta son 7 maçta 6 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip düşme hattında yer alan Nazillispor yarın önemli rakiplerinden Diyarberkirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Seyrantepe 2 No'lu Çim Saha'da Emre Kaan Çalışkan'ın düdük çalacağı müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Son galibiyetini 18 Ocak 2025 tarihinde 4-2'lik skorla Giresunspor'a karşı alan siyah-beyazlılar 13 puanla 17'nci sırada yer alırken, Diyarbakır temsilcisi ise 18 puanla 15'inci basamakta bulunuyor.

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