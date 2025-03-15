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        Nazillispor kritik virajda

        2'NCİLig Kırmızı Grup'ta son 7 maçta 6 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip düşme hattında yer alan Nazillispor yarın önemli rakiplerinden Diyarberkirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 11:16 Güncelleme: 15.03.2025 - 11:16
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        Nazillispor kritik virajda
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        2'NCİLig Kırmızı Grup'ta son 7 maçta 6 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip düşme hattında yer alan Nazillispor yarın önemli rakiplerinden Diyarberkirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Seyrantepe 2 No'lu Çim Saha'da Emre Kaan Çalışkan'ın düdük çalacağı müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Son galibiyetini 18 Ocak 2025 tarihinde 4-2'lik skorla Giresunspor'a karşı alan siyah-beyazlılar 13 puanla 17'nci sırada yer alırken, Diyarbakır temsilcisi ise 18 puanla 15'inci basamakta bulunuyor.

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