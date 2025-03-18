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        Konuşmak üzere evine gittiği eski sevgilisini öldürüp, intihar etti

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Ali Murat Akkuş, konuşmak üzere gittiği eski sevgilisi Sabriye Türköz'ü (45) tabanca ile vurarak öldürdükten, sonra intihar etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 19:22 Güncelleme: 18.03.2025 - 19:25
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        Konuşmak üzere evine gittiği eski sevgilisini öldürüp, intihar etti
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        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Ali Murat Akkuş, konuşmak üzere gittiği eski sevgilisi Sabriye Türköz'ü (45) tabanca ile vurarak öldürdükten, sonra intihar etti.

        Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 75 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; esnaf olan Ali Murat Akkuş, kendisinden bir süre önce ayrılan sevgilisi Sabriye Türköz ile konuşmak için evinin önüne gitti. Konuşmak üzere evin önüne inen Türköz ile Akkuş arasında tartışma çıktı. İddiaya göre barışma teklifini kabul etmeyen Türköz ile Akkuş’un yüksek sesle tartışmaları üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu sırada belinden tabancasını çıkaran Akkuş, Sabriye Türköz’e ateş etti. Kurşunların isabet ettiği kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Akkuş ise olay yerinden kaçtı. Kısa süre sonra adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Sabriye Türköz’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

        POLİS ÇEVRESİNİ SARINCA İNTİHAR ETTİ

        Bu arada olay yerinden kaçan Akkuş, yaklaşık 300 metre uzaklıkta polis tarafından çevresi sarıldı. Teslim olması konusunda yapılan ikna çabalarına rağmen Akkuş, tabancayı başına dayayıp ateşledi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Akkuş’un da hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Akkuş ve Türköz'ün cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı.

        Öte yandan Türköz'ün bir süre önce kendisine rahatsızlık verdiği gerekçesiyle Akkuş'tan şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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