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        Umutları tükenen Nazillispor gençlerle sahaya çıkacak

        2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde lider Serik Belediyespor'a 2-0 yenilerek kümede kalma umutlarını iyice yitiren Nazillispor, gençlerle sahaya çıkma kararı aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 12:18 Güncelleme: 24.03.2025 - 12:20
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        Umutları tükenen Nazillispor gençlerle sahaya çıkacak
        ABONE OL

        2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde lider Serik Belediyespor'a 2-0 yenilerek kümede kalma umutlarını iyice yitiren Nazillispor, gençlerle sahaya çıkma kararı aldı. Mali olarak da zor günler geçiren siyah-beyazlılarda yönetim 4 deneyimli oyuncusuyla yollarını ayırdı. Alınan kararda takım kaptanlarından Taşkın Çalış, Uygar Mert Zeybek, Zahit Fındık, Selçuk Hakalmaz'a izin verildi. Kalan 7 karşılaşmayı gençlerle oynayacak 13 puana sahip 17'nci sıradaki Nazillispor'un kurtuluş hattıyla arasında 8 puan fark bulunuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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