Umutları tükenen Nazillispor gençlerle sahaya çıkacak

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde lider Serik Belediyespor'a 2-0 yenilerek kümede kalma umutlarını iyice yitiren Nazillispor, gençlerle sahaya çıkma kararı aldı. Mali olarak da zor günler geçiren siyah-beyazlılarda yönetim 4 deneyimli oyuncusuyla yollarını ayırdı. Alınan kararda takım kaptanlarından Taşkın Çalış, Uygar Mert Zeybek, Zahit Fındık, Selçuk Hakalmaz'a izin verildi. Kalan 7 karşılaşmayı gençlerle oynayacak 13 puana sahip 17'nci sıradaki Nazillispor'un kurtuluş hattıyla arasında 8 puan fark bulunuyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.