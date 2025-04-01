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        Nazillispor umut peşinde

        2'nciLig Kırmızı Grup'ta 6 haftadır art arda yenilerek bitime 6 maç kala havlu atmaya çok yaklaşan düşme potasındaki Nazillispor yarın evinde Erbaaspor önünde umut arayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 12:31 Güncelleme: 01.04.2025 - 12:31
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        Nazillispor umut peşinde
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        2'nciLig Kırmızı Grup'ta 6 haftadır art arda yenilerek bitime 6 maç kala havlu atmaya çok yaklaşan düşme potasındaki Nazillispor yarın evinde Erbaaspor önünde umut arayacak. Nazilli İlçe Stadı'ndaki erteleme karşılaşması saat 14.00'te start alacak. Kadrodaki 4 tecrübeli futbolcusuyla erken yollarını ayıran Nazillispor, 13 puanla kurtuluş haftanın 11 puan gerisinde sondan ikinci sırada yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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