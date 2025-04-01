Nazillispor umut peşinde
2'nciLig Kırmızı Grup'ta 6 haftadır art arda yenilerek bitime 6 maç kala havlu atmaya çok yaklaşan düşme potasındaki Nazillispor yarın evinde Erbaaspor önünde umut arayacak.
2'nciLig Kırmızı Grup'ta 6 haftadır art arda yenilerek bitime 6 maç kala havlu atmaya çok yaklaşan düşme potasındaki Nazillispor yarın evinde Erbaaspor önünde umut arayacak. Nazilli İlçe Stadı'ndaki erteleme karşılaşması saat 14.00'te start alacak. Kadrodaki 4 tecrübeli futbolcusuyla erken yollarını ayıran Nazillispor, 13 puanla kurtuluş haftanın 11 puan gerisinde sondan ikinci sırada yer alıyor.
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