Nazillispor düştü düşüyor

2'nciLig Kırmızı Grup'ta erteleme mücadelesinde evinde Erbaaspor'a 2-1 yenilerek üst üste 7'nci yenilgisini alan, galibiyet özlemi 11 haftaya yükselen düşme hattındaki Nazillispor, lige veda etmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlı takımın hafta sonunda küme düşmesinin matematiksel olarak kesinleşme ihtimali bulunuyor. Ligde 13 puanda kalan Nazillispor pazar günü evinde Karacabey Belediyespor'a yenilir, 24 puanlı Diyarbekirspor deplasmanda Menemen FK ile berabere kalırsa, Nazilli temsilcisi bitime 4 hafta kala lige mendil sallayacak. En son 2020-21 sezonunda 3'üncü Lig'de yer alan siyah-beyazlı kulüp mucize yaşanmazsa 4 yıl sonra aynı kategoriye dönecek.

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