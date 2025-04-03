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        Söke Ovası'nda suyla dolan tarlalar, gelen flamingolarla renklendi

        AYDIN'da Söke Ovası, son günlerde etkili olan yağışların ardından göçmen kuşların uğrak noktası haline geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 16:48 Güncelleme: 03.04.2025 - 16:48
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        Söke Ovası'nda suyla dolan tarlalar, gelen flamingolarla renklendi
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        AYDIN'da Söke Ovası, son günlerde etkili olan yağışların ardından göçmen kuşların uğrak noktası haline geldi. Suyla dolan tarlalara inen flamingolar, doğaya eşsiz bir güzellik katarken, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, flamingolar gibi birçok su kuşunun ve diğer canlıların yaşam alanlarının sürekli azaldığına dikkat çekti.

        Geçmiş yıllarda yaban kazlarının, turnaların, kuğuların indiği Söke Ovası'nda tarlalardaki yağmur sularına birçok kuş gelmeye devam ediyor. Birkaç günden bu yana bölgeye yağan yağmurlarla birlikte suyla dolan Söke Organize Sanayi Bölgesi'nin yanındaki tarlalarda yüzlerce flamingo konaklamaya başladı. Flamingolar görsel bir şölen oluşturdu.

        'YAŞAM ALANLARI SÜREKLİ AZALMAKTA'

        EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, flamingolar gibi birçok su kuşunun ve diğer canlıların yaşam alanlarının sürekli azalmakta olduğuna dikkat çekti. Sürücü, "Çiftçilerin ve biyolojik çeşitliliğin en önemli ihtiyacı olan suyun karşılandığı 'azmak' adı verilen sulak alanlar, organize sanayi bölgesindeki fabrikalardan getirilen katı atıklarla doldurulmaktadır. Suyla dolu tarlaların içinde beslenmelerini ve dinlenmelerini gerçekleştiren flamingolar gibi birçok su kuşunun ve diğer canlıların yaşam alanları sürekli azalmakta, hayatlarını devam ettirecekleri sular hızla kirletilmektedir. Kuzeyinde taş ocakları, güneyinde maden ocakları, enerji projeleri nedeniyle yok edilen ormanları, makilikleri, endüstriyel tesislerin ve jeotermal işletmelerin arıtmasız atıklarıyla hoyratça kirletilen Büyük Menderes Nehri'ndeki çevresel sorunlar Söke'nin geleceğini olumsuz etkilemektedir. Bu duruma bir çare ve çözüm bulunmalıdır" dedi.

        Sürücü, "Halk sağlığını ve tüm canlıları tehdit eden çevre sorunlarını gidermek ve bugün flamingoların geldiği gibi su kuşlarının gelecekte de gelmesini sağlayacak sulak alanlarımızı korumak için ilgili tüm kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri birlikte çalışmalıyız. Ortak projeler üreterek bu çok önemli sorunlara çözüm yolları bulmalıyız" diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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