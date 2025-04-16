Nazilli'de Erkan Ulaş yası

Nazillispor camiasının efsane isimlerinden eski kaleci Erkan Ulaş 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kulüpte kaleciliğin yanı sıra daha önce antrenörlük de yapan Erkan Ulaş, kronik hastalıklar nedeni ile tedavisinin sürdüğü Nazilli Devlet Hastanesi'nde gece saatlerinde hayatını kaybetti. Erkan Ulaş'ın cenazesi ikindi namazının ardından Nazilli Süleymaniye Camisi'nden kaldırılarak Eğriboyun Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

NAZİLLİSPOR'da takımın en eski futbolcularından Erkan Ulaş vefat etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.