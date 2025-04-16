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        Nazilli'de Erkan Ulaş yası

        NAZİLLİSPOR'da takımın en eski futbolcularından Erkan Ulaş vefat etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 16:02 Güncelleme: 16.04.2025 - 16:05
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        Nazilli'de Erkan Ulaş yası
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        NAZİLLİSPOR'da takımın en eski futbolcularından Erkan Ulaş vefat etti.

        Nazillispor camiasının efsane isimlerinden eski kaleci Erkan Ulaş 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kulüpte kaleciliğin yanı sıra daha önce antrenörlük de yapan Erkan Ulaş, kronik hastalıklar nedeni ile tedavisinin sürdüğü Nazilli Devlet Hastanesi'nde gece saatlerinde hayatını kaybetti. Erkan Ulaş'ın cenazesi ikindi namazının ardından Nazilli Süleymaniye Camisi'nden kaldırılarak Eğriboyun Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

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