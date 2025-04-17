Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı

        AYDIN'dajandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 11:57 Güncelleme: 17.04.2025 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AYDIN'dajandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli gözaltına alındı.

        Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler dün belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 234 gram metamfetamin, 114 gram kubar esrar, 25 gram kenevir tohumu, 25 kenevir bitkisi, 10 sentetik hap, 2 ruhsatsız tüfek, 7 uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin TL para ele geçirildi. 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        CHP kurultayı davası bugün görülecek
        CHP kurultayı davası bugün görülecek
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        California Trump yönetimine dava açan ilk eyalet oldu
        California Trump yönetimine dava açan ilk eyalet oldu
        En etkili 100 kişi açıklandı
        En etkili 100 kişi açıklandı
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi
        Sahte emeklilik belgesiyle lüks araç kaçakçılığı!
        Sahte emeklilik belgesiyle lüks araç kaçakçılığı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!
        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Konutta reel düşüş 14. ayında
        Konutta reel düşüş 14. ayında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Suriye sahasında son durum
        Suriye sahasında son durum
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!

        Benzer Haberler

        Aydın filesine taze kan
        Aydın filesine taze kan
        Aydın'da hamile kedi sığındığı veteriner kliniğinde doğum yaptı
        Aydın'da hamile kedi sığındığı veteriner kliniğinde doğum yaptı
        Nazilli'de Erkan Ulaş yası
        Nazilli'de Erkan Ulaş yası
        33 bin lirasını gasbettikleri kişiyi benzin döküp yakmak istediler; 2 tutuk...
        33 bin lirasını gasbettikleri kişiyi benzin döküp yakmak istediler; 2 tutuk...
        Aydın'da bir kişiyi yakıp gasbettikleri öne sürülen 4 şüpheliden 2'si tutuk...
        Aydın'da bir kişiyi yakıp gasbettikleri öne sürülen 4 şüpheliden 2'si tutuk...
        Aydın'da belediyenin maaşları eksik yatırmasına tepki
        Aydın'da belediyenin maaşları eksik yatırmasına tepki