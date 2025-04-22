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        Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü imam öldü

        AYDIN'ın Çine ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü imam Onur Madran (27) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 10:35 Güncelleme: 22.04.2025 - 10:40
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        Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü imam öldü
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        AYDIN'ın Çine ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü imam Onur Madran (27) hayatını kaybetti.

        Kaza, gece saatlerinde Aydın-Muğla kara yolundaki Yolboyu Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Mahmut A. (46) yönetimindeki 48 D 1995 plakalı otomobil, aynı yöne giden Onur Madran (27) yönetimindeki 09 AOC 122 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Madran yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Onur Madran, Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Madran Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Madran, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Onur Madran'ın Kavşıt Mahallesi'nde cami imamı olarak görev yaptığı belirtildi.

        Otomobil sürücüsü Mahmut A. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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