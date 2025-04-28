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        Aydın'da kremasyon küplerin bulunduğu alanın 'oda mezar' olduğu ortaya çıktı

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi'nin yol yenileme çalışması sırasında bulanan kremasyon küplere ilişkin yapılan kazılarda Roma dönemine ait 'oda mezar' ortaya çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 18:17 Güncelleme: 28.04.2025 - 18:20
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        Aydın'da kremasyon küplerin bulunduğu alanın 'oda mezar' olduğu ortaya çıktı
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        AYDIN'ın Efeler ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi’nin yol yenileme çalışması sırasında bulanan kremasyon küplere ilişkin yapılan kazılarda Roma dönemine ait 'oda mezar' ortaya çıkarıldı.

        Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kemer Mahallesi’nde 25 Nisan'da yol yenileme çalışması yaptı. Bölgenin arkeolojik SİT alanı olması nedeniyle Aydın Müze Müdürlüğü görevlileri de çalışmayı yerinde takip etti. Tralleis Antik Kenti'ne yaklaşık 2 kilometre mesafedeki kazı çalışmasında, büyük boyuttaki taşların arasından ölen kişilerin yakıldığı kremasyon küpler çıktı. Ekipler, bugüne kadar yaklaşık 2 metre kadar derine indi. Küplerin içerisinde 3 insana ait olduğu değerlendirilen kemik ve küller tespit edildi. Çalışmalar devam ederken kremasyon küplerin bulunduğu alandaki 'oda mezar' ortaya çıkarıldı. Kazı çalışmalarının süreceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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