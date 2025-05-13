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        Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba ile olay sonrası nişanlandığı hemşireye gözaltı (3)

        İTFAİYECİBABA TUTUKLANDI, NİŞANLISI SERBESTAydın'ın Nazilli ilçesinde, Fatma Gezgin ile çocukları Deniz (11) ve Toprak Gezgin'in (4) yaşamını yitirdiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan itfaiye personeli Turgay Gezgin, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 22:49 Güncelleme: 13.05.2025 - 22:55
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        Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba ile olay sonrası nişanlandığı hemşireye gözaltı (3)
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        İTFAİYECİBABA TUTUKLANDI, NİŞANLISI SERBEST

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Fatma Gezgin ile çocukları Deniz (11) ve Toprak Gezgin’in (4) yaşamını yitirdiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan itfaiye personeli Turgay Gezgin, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Turgay Gezgin'in nişanlısı F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan, Turgay Gezgin'in mahkemedeki ifadesi de ortaya çıktı. Gezgin ifadesinde, yangının çıktığı gece telefon uygulaması üzerinden arkadaşlarına ‘Yaşadığım apartmandan doğal gaz kokusu geliyor’ diyerek eve gittiğini, anahtarını kaybettiği için kapıyı çaldığını fakat kapının açılmaması üzerine sahur yapmak için itfaiyedeki arkadaşların yanına geri gittiğini söylediği öğrenildi. Nişanlısı hemşire F.T. ise iddiaları kabul etmedi. F.T., olaydan birkaç gün önce Turgay Gezgin’in kendisine, eşini sevmediğini defalarca söylediğini ve aralarındaki ilişki durumunu düzelteceğini söylediğini ifade etti. Ayrıca, Turgay Gezgin ile F.T. arasında yaklaşık 1 yıldır gönül ilişkisi olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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