Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
AYDIN'ın Didim ilçesinde polisin bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.
AYDIN'ın Didim ilçesinde polisin bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Altınkum Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese bugün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda 28.05 gram kokain, 1 hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi. Operasyonda, evde bulunan D.A., Ö.T., R.A. ve Y.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen R.A. ile Y.K. tutuklanırken, D.A. ve Ö.T. ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.