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        Kaza yapan alkollü sürücü arkadaşını çağırıp suçu üstlenmesini istedi

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde otomobilin hafif ticari araca çarptığı kazada alkollü sürücü Ahmet A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 12:29 Güncelleme: 22.05.2025 - 12:35
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        Kaza yapan alkollü sürücü arkadaşını çağırıp suçu üstlenmesini istedi
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        AYDIN'ın Efeler ilçesinde otomobilin hafif ticari araca çarptığı kazada alkollü sürücü Ahmet A. (25), ekiplere zor anlar yaşattı. Alkolmetreye üflemeyi reddeden Ahmet A., olay yerine arkadaşını çağırıp, kazayı üstlenmesini isterken; ikili arasında da tartışma çıktı. Ahmet A. ifadesi için jandarma karakoluna götürülürken, kazada yaralanan kız arkadaşı hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, saat 01.00 sıralarında Denizli Bulvarı Kocagür Kavşağı'nda meydana geldi. Makas atarak ilerlediği ve kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Ahmet A.'nın kullandığı 09 ALN 491 plakalı otomobil, A.A. idaresindeki 34 LL 9189 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada Ahmet A.'nın yanındaki kız arkadaşı S.S. (24) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.S., Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        1.50 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

        Diğer yandan Ahmet A., iddiaya göre ekipler gelmeden önce bir arkadaşını arayıp olay yerine çağırdı. Ahmet A., arkadaşına kazayı üstlenmesini söyledi. Ahmet A.'nın arkadaşı, kaza yerine geldiğinde bu teklifi kabul etmedi. Ahmet A., daha sonra ekiplere, 'Araç benim fakat kazayı arkadaşım yaptı' diyerek arkadaşını işaret etti. Bu sırada 2 arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışma dakikalarca sürerken, görgü tanıklarının beyanı doğrultusunda otomobili kullanan kişinin Ahmet A. olduğu tespit edildi. Bir süre alkolmetreye üflemeyi de reddeden Ahmet A.'nın 1.50 promil alkollü olduğu belirlendi. Trafik ekiplerine zor anlar yaşatan Ahmet A., ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü. İfadesinin ardından Ahmet A. serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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