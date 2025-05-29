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        Düğünde havaya ateş açan belediye başkan yardımcısına gözaltı

        AYDIN'ın Söke ilçesinde, bir düğünde tabancayla havaya ateş açan Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 10:39 Güncelleme: 29.05.2025 - 10:39
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        Düğünde havaya ateş açan belediye başkan yardımcısına gözaltı
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        AYDIN'ın Söke ilçesinde, bir düğünde tabancayla havaya ateş açan Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu gözaltına alındı.

        Olay, hafta sonu Söke'de düzenlenen bir düğünde meydana geldi. Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu, düğün sırasında alkol aldıktan sonra belindeki tabancayı çıkarıp, havaya ateş açtı. O anlar, diğer davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pullukçu'yu dün akşam saatlerinde gözaltına aldı. Yapılan incelemede, Pullukçu’nun kullandığı tabancanın Çalıköy Mahalle Muhtarı Yaşar Gülbudak'a ait olduğu tespit edildi. Gülbudak da gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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