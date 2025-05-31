Şarkıcı Şimal, son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL'dakanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 39 yaşındaki şarkıcı Şimal Gülen, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yaklaşık 4 yıldır kanser tedavisi gören Gülen, dün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gülen için bugün Kuşadası Hatice Hanım Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende annesi Sema ve babası Nihat Gülen ile eşi Necati Arıcı ve yakınları taziyeleri kabul etti. Öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Gülen'in cenazesi, Adalızade Mezarlığı'na defnedildi. Törene yakınlarının yanı sıra Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve sevenleri katıldı.