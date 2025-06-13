Miras tartışmasında dayısını bıçaklayıp öldürdü (2)
DAYISINIÖLDÜREN YEĞEN ADLİYEDEAydın'ın İncirliova ilçesinde miras meselesi nedeniyle tartıştığı dayısı Şenol Göktaş'ı (63) öldüren O.
DAYISINIÖLDÜREN YEĞEN ADLİYEDE
Aydın'ın İncirliova ilçesinde miras meselesi nedeniyle tartıştığı dayısı Şenol Göktaş'ı (63) öldüren O.K. (32), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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