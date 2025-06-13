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        Miras tartışmasında dayısını bıçaklayıp öldürdü (2)

        DAYISINIÖLDÜREN YEĞEN ADLİYEDEAydın'ın İncirliova ilçesinde miras meselesi nedeniyle tartıştığı dayısı Şenol Göktaş'ı (63) öldüren O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 15:20 Güncelleme: 13.06.2025 - 15:20
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        Miras tartışmasında dayısını bıçaklayıp öldürdü (2)
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        DAYISINIÖLDÜREN YEĞEN ADLİYEDE

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde miras meselesi nedeniyle tartıştığı dayısı Şenol Göktaş'ı (63) öldüren O.K. (32), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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