Aydın'da orman yangını (2)

Aydın'ın Germencik ilçesindeki orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar orman ve 2 hektar da tarım arazisi zarar gördü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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