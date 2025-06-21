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        Aydın'da orman yangını

        AYDIN'ınEfeler ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 17:00 Güncelleme: 21.06.2025 - 17:05
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        Aydın'da orman yangını
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        AYDIN'ınEfeler ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Efeler ilçesi Savrandere Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, orman ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 2 uçak, 5 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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