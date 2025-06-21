Aydın'da orman yangını
AYDIN'ınEfeler ilçesinde orman yangını çıktı.
AYDIN'ınEfeler ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Efeler ilçesi Savrandere Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, orman ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 2 uçak, 5 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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