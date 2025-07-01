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        Aydın'daki orman yangını 2'nci gününde

        AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale, 2'nci günde de devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 11:58 Güncelleme: 01.07.2025 - 11:58
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        Aydın'daki orman yangını 2'nci gününde
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        AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale, 2'nci günde de devam ediyor.

        Sultanhisar ilçesi Kabaca Mahallesi Yarendede mevkisindeki ormanda, dün saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 2 uçak, 4 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye sevk edildi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Havanın kararması nedeniyle helikopter ve uçakla müdahaleye ara verilirken, gece boyu söndürme çalışmaları karadan devam etti.

        Günün aydınlanmasıyla havadan müdahaleye yeniden başlandı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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