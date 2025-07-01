Aydın'daki orman yangını 2'nci gününde
AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale, 2'nci günde de devam ediyor.
AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale, 2'nci günde de devam ediyor.
Sultanhisar ilçesi Kabaca Mahallesi Yarendede mevkisindeki ormanda, dün saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 2 uçak, 4 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye sevk edildi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Havanın kararması nedeniyle helikopter ve uçakla müdahaleye ara verilirken, gece boyu söndürme çalışmaları karadan devam etti.
Günün aydınlanmasıyla havadan müdahaleye yeniden başlandı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
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