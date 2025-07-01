Aydın'daki orman yangını 2'nci gününde kontrol altına alındı (2)

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde dün saat 11.00 sıralarında çıkan orman yangını bugün saat 13.00 sıralarında ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında 40 hektar orman ile 2 hektar zeytinlik zarar gördü.

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