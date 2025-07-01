Aydın'da babasını tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı

Olay, dün saat 05.00 sıralarında Karabağ Mahallesi’nde meydana geldi. M.K. (49) ile oğlu N.K. (23) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. N.K., evde bulunan tüfekle babasına doğru ateş etti. Saçmaların koluna isabet ettiği M.K. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Jandarma, olayın ardından N.K’yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesine getirilen N.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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