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        Aydın'da babasını tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı

        AYDIN'ın İncirliova ilçesinde çıkan aile içi kavgada N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 16:27 Güncelleme: 01.07.2025 - 16:30
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        Aydın'da babasını tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı
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        AYDIN'ın İncirliova ilçesinde çıkan aile içi kavgada N.K. (23), babası M.K.’yi (49) tüfekle yaraladı. Gözaltına alınan N.K. tutuklandı.

        Olay, dün saat 05.00 sıralarında Karabağ Mahallesi’nde meydana geldi. M.K. (49) ile oğlu N.K. (23) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. N.K., evde bulunan tüfekle babasına doğru ateş etti. Saçmaların koluna isabet ettiği M.K. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Jandarma, olayın ardından N.K’yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesine getirilen N.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Tedavisi süren M.K’nin hayati tehlikesinin bulunmadığını öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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