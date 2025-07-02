Kuşadası'na 3 kruvaziyerle 10 bin 649 turist geldi

AYDIN'ın Kuşadası Limanı'na yanaşan 3 kruvaziyerle, ilçeye toplam 10 bin 649 turist ile 3 bin 464 gemi personeli geldi.

Kruvaziyer turizminin Akdeniz'deki önemli duraklarından olan Kuşadası Limanı'na, sabah saatlerinde Bahama bayraklı 'Odyssey of the Seas', Malta bayraklı 'Celebrity Equinox' ve İtalya bayraklı 'Aidablu' isimli kruvaziyerler yanaştı. Kruvaziyerlerle birlikte çoğunluğu ABD'li olan toplam 10 bin 649 turist ile 3 bin 464 gemi personeli ilçeye geldi. Gemilerden inen turistlerin bir kısmı Efes ve Meryemana Evi turuna katılmak üzere otobüslerle limandan ayrıldı. Tur programına katılmayanlar, ilçe merkezinde kalıp, turistik çarşılarda alışveriş yaptı. İlçede esnafın yüzü gülerken, 3 kruvaziyerin temmuz ayında Kuşadası'na toplam 6 sefer daha yapacağı kaydedildi.