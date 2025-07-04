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        Aydın'da kaçak kazıya 74 gün süren takiple 5 gözaltı

        AYDIN'ın Söke ilçesinde izinsiz araştırma, kazı ve sondaj yaptıkları belirlenen 5 şüpheli, 74 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 12:10 Güncelleme: 04.07.2025 - 12:15
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        Aydın'da kaçak kazıya 74 gün süren takiple 5 gözaltı
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        AYDIN'ın Söke ilçesinde izinsiz araştırma, kazı ve sondaj yaptıkları belirlenen 5 şüpheli, 74 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı operasyonla yakalandı.

        Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 74'üncü maddesi kapsamında, 21 Nisan'da izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 5 şüpheliye yönelik çalışma başlattı. 74 süren takibin ardından şüphelilerin adresleri belirlendi. Ekipler, bugün sabah saatlerinde harekete geçti. 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda; tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1 sütun, 14 sikke, 7 obje, 5 dedektör, 2 av tüfeği, 31 fişek, 3 tabanca ve 360 tabanca fişeği ele geçirildi. Eserlerin Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olabileceği belirtildi. Tarihi eserlerin, jandarmadaki işlemlerin ardından Aydın Arkeoloji Müzesi'ne teslim edileceği bildirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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