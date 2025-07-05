Çalıştığı eğlence mekanında tabancayla başından vurulmuş halde bulundu; hastanede öldü (2)
İŞLETMESAHİBİ GÖZALTINA ALINDIAydın'ın Köşk ilçesinde, çalıştığı eğlence mekanında silahla başından vurulmuş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Özbekistan uyruklu Muattar Alıeva'nın ölümüne ilişkin işletme sahibi Reşit Y.
İŞLETMESAHİBİ GÖZALTINA ALINDI
Aydın'ın Köşk ilçesinde, çalıştığı eğlence mekanında silahla başından vurulmuş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Özbekistan uyruklu Muattar Alıeva'nın ölümüne ilişkin işletme sahibi Reşit Y. jandarma tarafından gözaltına alındı.
Mert CONA/AYDIN,
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