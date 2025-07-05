Çalıştığı eğlence mekanında tabancayla başından vurulmuş halde bulundu; hastanede öldü (2)

Aydın'ın Köşk ilçesinde, çalıştığı eğlence mekanında silahla başından vurulmuş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Özbekistan uyruklu Muattar Alıeva'nın ölümüne ilişkin işletme sahibi Reşit Y. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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