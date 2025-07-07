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        Çaldıkları otomobil uçuruma yuvarlandı; 2 şüpheli tutuklandı

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 17:40 Güncelleme: 07.07.2025 - 17:45
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        Çaldıkları otomobil uçuruma yuvarlandı; 2 şüpheli tutuklandı
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        AYDIN'ın Efeler ilçesinde C.P.K. (20) ve B.N.Y.'nin (16) çaldığı otomobil, uçurumdan yuvarlandı. Polis tarafından gözaltına alınan, ifadelerinde manzarayı izlemek için durduklarında otomobilin el frenini çekmeyi unuttuklarını söyleyen şüpheliler tutuklandı.

        Olay, 3 Temmuz'da Efeler Mahallesi'nde meydana geldi. C.P.K. ile B.N.Y., park halindeki bir otomobili çalarak İncirliova'nın Dereağzı Mahallesi'ne götürdü. Şüphelilerin İkizdere Barajı yakınlarına park ettiği otomobil, uçurumdan yuvarlandı. C.P.K. ve B.N.Y. kaçtı. Polis ekipleri, kazaya ilişkin başlattıkları soruşturmada şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde çaldıkları otomobili park edip manzarayı izlemek için çıktıkları sırada el frenini çekmeyi unuttuklarını, aracın uçurumdan yuvarlandığını söyledi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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