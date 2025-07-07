Aydın'da zeytinlik yangını (2)

Aydın’ın Efeler ilçesi Kızılcaköy Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında bir zeytinlikte çıkan yangına 2 söndürme uçağı, 7 helikopter, 11 arazöz ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler saat 20.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 30 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

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