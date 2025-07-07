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        Aydın'da zeytinlik yangını (2)

        YANGINKONTROL ALTINDA: 30 DÖNÜM ZARAR GÖRDÜAydın'ın Efeler ilçesi Kızılcaköy Mahallesi'nde saat 16.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 21:09 Güncelleme: 07.07.2025 - 21:15
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        Aydın'da zeytinlik yangını (2)
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        YANGINKONTROL ALTINDA: 30 DÖNÜM ZARAR GÖRDÜ

        Aydın’ın Efeler ilçesi Kızılcaköy Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında bir zeytinlikte çıkan yangına 2 söndürme uçağı, 7 helikopter, 11 arazöz ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler saat 20.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 30 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Mert CONA/ AYDIN,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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