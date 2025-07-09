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        İş yerine silahla ateş açan şüpheli tutuklandı

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde bir iş yerine tabanca ile ateş açan İlhami Bayır (40), çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 17:15 Güncelleme: 09.07.2025 - 17:15
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        İş yerine silahla ateş açan şüpheli tutuklandı
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        AYDIN'ın Efeler ilçesinde bir iş yerine tabanca ile ateş açan İlhami Bayır (40), çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Olay, dün saat 19.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Yahya Ümit Orbay Caddesi'nde meydana geldi. İlhami Bayır, 09 AGR 001 plakalı otomobiliyle geldiği Nail Akbulut'a (42) ait iş yerine tabancayla 7 el ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. Akbulut ile arasında alacak meselesi bulunduğu belirtilen Bayır, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlhami Bayır, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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