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        Çocuk baktığı evden ziynet eşyası çalan bakıcı tutuklandı

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, çocuk bakıcısı olarak çalıştığı evden yaklaşık 95 bin TL değerindeki ziynet eşyası çalan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 19:21 Güncelleme: 10.07.2025 - 07:55
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        Çocuk baktığı evden ziynet eşyası çalan bakıcı tutuklandı
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        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, çocuk bakıcısı olarak çalıştığı evden yaklaşık 95 bin TL değerindeki ziynet eşyası çalan A.B., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Olay, saat 21.00 sıralarında Yenimahalle Mahallesi 82 Sokakta bulunan Karadayı Apartmanı'nda meydana geldi. Ev sahibi Ş.G., evinde bulunan altın ve ziynet eşyasının çalındığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Polisin çalışmaları sonucu hırsızlığın, ev sahibinin çocuk bakıcısı olarak işe aldığı A.B. tarafından gerçekleştirdiği ortaya çıktı. A.B.’nin evinde yapılan aramada çalınan ziynet eşyalarının bir kısmıyla beraber yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nazilli E tipi kapalı cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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