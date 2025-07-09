Çocuk baktığı evden ziynet eşyası çalan bakıcı tutuklandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, çocuk bakıcısı olarak çalıştığı evden yaklaşık 95 bin TL değerindeki ziynet eşyası çalan A.B., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Yenimahalle Mahallesi 82 Sokakta bulunan Karadayı Apartmanı'nda meydana geldi. Ev sahibi Ş.G., evinde bulunan altın ve ziynet eşyasının çalındığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Polisin çalışmaları sonucu hırsızlığın, ev sahibinin çocuk bakıcısı olarak işe aldığı A.B. tarafından gerçekleştirdiği ortaya çıktı. A.B.’nin evinde yapılan aramada çalınan ziynet eşyalarının bir kısmıyla beraber yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nazilli E tipi kapalı cezaevine gönderildi.