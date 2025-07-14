Kar maskeli saldırgan adliyede (2)
ADLİKONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDIEfeler ilçesinde kar maskesi takıp Ayhan Akrancı'yı başından bıçakla yaraladığı belirlenen Efecan Ç.
ADLİKONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Efeler ilçesinde kar maskesi takıp Ayhan Akrancı'yı başından bıçakla yaraladığı belirlenen Efecan Ç., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mert CONA/AYDIN,
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