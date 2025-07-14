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        Kar maskeli saldırgan adliyede (2)

        ADLİKONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDIEfeler ilçesinde kar maskesi takıp Ayhan Akrancı'yı başından bıçakla yaraladığı belirlenen Efecan Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 16:37 Güncelleme: 14.07.2025 - 16:37
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        Kar maskeli saldırgan adliyede (2)
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        ADLİKONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

        Efeler ilçesinde kar maskesi takıp Ayhan Akrancı'yı başından bıçakla yaraladığı belirlenen Efecan Ç., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Mert CONA/AYDIN,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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