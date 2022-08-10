Didim Belediyesi Zabıta Müdürü'nün silahla yaralanmasının 2 şüphelisi yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde, Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu’nun silahla yaralanmasına ilişkin soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında, 3 zanlıdan E.A. ve M.A.S'nin İstanbul'da olduğu belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle şüphelileri gözaltına alan ekipler, diğer kişinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Yaralanan Fettahoğlu'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yeni Mahalle'deki evinden 1 Ağustos’ta işe gitmek için çıkan Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu'na, maskeli bir kişi tarafından tabancayla ateş edilmişti. Ayaklarından yaralanan Hacıfettahoğlu, Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, müdahalesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.

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