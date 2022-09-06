Aydın'da 103 yaşındaki kadının Kemer Barajı'nı görme hayali gerçekleştirildi

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AYDIN (AA) - Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, yaşlılığa bağlı rahatsızlığı bulunan 103 yaşındaki kadının, bir zamanlar ailesiyle güzel anılarının geçtiği Kemer Barajı'nı görme isteği yerine getirdi.

Evde Sağlık Hizmetleri Biriminin, yatağa bağımlı yaşayan ve ambulans yardımı olmadan dışarıya çıkamayan kişilerin isteklerini yerine getirmek için başlattığı çalışma devam ediyor.



Bu kapsamda Nazilli'de yaşayan Didar Aygın'ın, bir dönem ailesiyle güzel anılarının geçtiği Kemer Barajı'nın kenarında oturma talebi olumlu karşılandı. Bunun üzerine 112 Acil Sağlık ekibi eve çağrıldı.

Eve gelen görevliler, Aygın'ı ambulansla Bozdoğan ilçesindeki Kemer Barajı'na götürdü. Burada bir müddet baraj manzarasını izleyen Aygın, daha sonra ambulansla evine bırakıldı.

Yaşlı kadının torunu Halil Mutioğlu, anneannesinin Kemer Barajı'nı çok sevdiğini belirterek, "Çok mutlu oldu. Bu hizmette katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Bu halkanın genişleyerek yaşlılara benzer hizmetlerin yapılmasını temenni ediyoruz." dedi.

Nazilli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Ya Semi Sarıçiçek de Aygın'ın "Onun mutluluğunu görmek bizi de çok mutlu etti." diye konuştu.





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