Aydın'da jandarma ekipleri, Afrodisyas Antik Kentinde bilgilendirme yaptı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde Afrodisyas Antik Kenti ziyaretçilerine jandarma tarafından kadına yönelik şiddet ile çevre ve doğa koruma konularında bilgilendirme yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afrodisyas Antik Kenti'nin girişine stant açtı.

Burada şiddete maruz kalan kadınların tedbir kararlarından nasıl yararlanabilecekleri ve nerelere başvuru yapabilecekleri konuları anlatıldı.

Kadına yönelik şiddet ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) broşürlerinin dağıtıldığı bilgilendirme çalışmasında, kadınların telefonuna KADES uygulaması indirildi.

Öte yandan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerince de çevre, doğa bilincinin aşılanması, hayvan sevgisi, atıkların geri dönüşümle kazandırılması ve orman yangınları konusunda bilgilendirme yapıldı.









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