Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hakkari’den kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen otomobil ilçe girişinde durduruldu.

Araçtaki 271 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.

Otomobildeki 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ö. (63) ve A.D. (49) tutuklandı, T.T. (53) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 kişi ise ifadelerinin ardından salıverildi.



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