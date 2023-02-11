Aydın'da tabancayla vurulan bir kişi öldü

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde tabancayla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi’nde bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, vurulan kişinin kimliğinin Mehmet Sadık Coşkun olduğunu belirledi.



112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Coşkun, kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Coşkun'a ateş ederek olay yerinden kaçtığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı





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