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        Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

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        Giriş: 07.07.2023 - 20:39
        Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

        AYDIN (AA) - Aydın’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit ettikleri Nazilli ve Bozdoğan'da 5 aydır takip ettikleri 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Yapılan aramalarda 2 kilo 400 gram kubar esrar, 856 gram metamfetamin, 40 extacy hap, 5 gram eroin, 2 tabanca, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, 10 cep telefonu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 51 bin 350 lira ele geçirildi.

        Örgütlü olarak suçu işledikleri tespit edilen M.S, Y.S, A.B, İ.Y, Ö.Ö, Ü.A, M.G. ile örgüt lideri olduğu değerlendirilen H.A.D. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Operasyonlarda 23 kişiye de "uyuşturucu madde kullanma" suçundan adli işlem yapıldı.

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