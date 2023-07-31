Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Aydın'da ormanlık alanlarda yangın tedbirlerine uymayan 29 kişiye 37 bin 555 lira ceza

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 09:32
        Aydın'da ormanlık alanlarda yangın tedbirlerine uymayan 29 kişiye 37 bin 555 lira ceza

        AYDIN (AA) - Aydın'da yangın riski nedeniyle ormanlık alanlarda uygulanan yasaklara uymadıkları tespit edilen 29 kişiye 37 bin 555 lira idari para cezası uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangınlarının önlenmesine yönelik 1 Mayıs-30 Temmuz arasında Çine, Didim, Efeler, İncirliova, Karacasu, Kuşadası, Söke ve Yenipazar ilçelerinde denetimlerde bulundu.

        Ormanlık alana giren, mangal ateşi, kuru ot, anız veya çöp yakan toplam 29 kişiye 37 bin 555 lira idari para cezası uygulandı.

        Jandarma ekiplerinin karadan yaptığı denetimlere insansız hava araçlarıyla havadan da destek verildiği ifade edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 2'ye çıktı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 2'ye çıktı
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        Enflasyon tamam sıra milli gelirde
        Enflasyon tamam sıra milli gelirde
        Boey'e İngiltere'den bir teklif daha
        Boey'e İngiltere'den bir teklif daha
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Mert Müldür F.Bahçe'de! İşte geliş saati
        Mert Müldür F.Bahçe'de! İşte geliş saati
        3 bölgede yüksek sıcaklıklar etkili
        3 bölgede yüksek sıcaklıklar etkili
        Doksuri Tayfunu vurdu: Binlerce kişi evini terk etti!
        Doksuri Tayfunu vurdu: Binlerce kişi evini terk etti!
        Otomotiv ihracatında 'elektrik' rekabeti
        Otomotiv ihracatında 'elektrik' rekabeti
        Real Madrid'de Arda Güler şoku!
        Real Madrid'de Arda Güler şoku!
        Geriye parçalanmış toprak kaldı
        Geriye parçalanmış toprak kaldı
        Sürpriz gelişme! Talibi var!
        Sürpriz gelişme! Talibi var!
        "Türk ordusu, Çanakkale muharebelerinin hiçbir safhasında çocuk savaştırmadı"
        "Türk ordusu, Çanakkale muharebelerinin hiçbir safhasında çocuk savaştırmadı"
        Milan'dan ikinci imza yolda!
        Milan'dan ikinci imza yolda!
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        "Savaş Rusya'nın topraklarına dönüyor"
        "Savaş Rusya'nın topraklarına dönüyor"
        Saatlerce işkence! İstenen ceza belli oldu
        Saatlerce işkence! İstenen ceza belli oldu
        Çıplak sepetleme yapan şahıs tutuklandı
        Çıplak sepetleme yapan şahıs tutuklandı
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Duştan dökülen tehlike…
        Duştan dökülen tehlike…

        Benzer Haberler

        Çine'de Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
        Çine'de Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
        Aydın'da yılbaşından bu yana yakalanan 1290 düzensiz göçmen sınır dışı edil...
        Aydın'da yılbaşından bu yana yakalanan 1290 düzensiz göçmen sınır dışı edil...
        GÜNCELLEME - Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Aydın'da zeytinlikte çıkan yangına müdahale ediliyor
        Aydın'da zeytinlikte çıkan yangına müdahale ediliyor
        Aydın'da zeytinyağı çaldıkları ileri sürülen 2 kişi tutuklandı
        Aydın'da zeytinyağı çaldıkları ileri sürülen 2 kişi tutuklandı
        Aydın'da Türkiye Tırmanma Şampiyonası başladı
        Aydın'da Türkiye Tırmanma Şampiyonası başladı