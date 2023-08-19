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        Aydın'da durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi yakalandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 13:50
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        Aydın'da durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi yakalandı
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        AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu Ovaeymir Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.

        Yapılan aramada 240 gram esrar, 2,15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Otomobildeki S.N, H.N ve H.E gözaltına alındı. S.N'nin hakkında "yağma" suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

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