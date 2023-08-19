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        AK Parti'li Savaş'tan Çerçioğlu ve Atay'ın birbirlerine yönelik iddialarına yönelik açıklama

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 15:04
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        AK Parti'li Savaş'tan Çerçioğlu ve Atay'ın birbirlerine yönelik iddialarına yönelik açıklama
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        AYDIN (AA) - AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın birbirleri hakkında ortaya attığı iddiaları kamuoyunun takdirine bıraktığını belirtti.

        Savaş, yaptığı açıklamada aralarında bir süredir ihtilaf bulunan Çerçioğlu ve Atay'ın birbirleri hakkında çeşitli iddialarda bulunduğunu, arkası yarın kuşağına dönen itirafları dikkatle takip ettiklerini ifade etti.

        Belediyenin düşürüldüğü duruma üzüldüklerini aktaran Savaş, şunları kaydetti:

        "Aydın Büyükşehir Belediyesi için 'Ben onların neler çaldığını biliyorum, asfalt ihalesinde 32 milyon yolsuzluk yaptılar' diyen Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, çoktandır bildiği yolsuzluğa karşı bugüne kadar neden sessiz kaldı? Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'a 'Mal varlığındaki artışı açıklasın. Akrabalarını belediyede çalıştırmasın' mesajı veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu niye bugüne kadar olanlara göz yumdu? Sayın Özlem Çerçioğlu ve Sayın Fatih Atay'ın itiraf performansını hemşehrilerimin takdirine sunuyor, samimiyetsizliği ise kınıyorum."

        Atay, gelecek dönemde Aydın'ın yolsuzlukla anılan, aciz yönetimleri değil kendisini hak ettiği lige taşıyacak projeleri konuşacağını da belirtti.

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