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        Aydın'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Çine ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 13:12 Güncelleme: 18.09.2023 - 13:12
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        Aydın'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Aydın'ın Çine ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticareti soruşturması kapsamında M.K'ye ait ev ve iş yerine baskın düzenledi.

        Yapılan aramalarda 13 tabanca, 22 tüfek, 335 tabanca fişeği, 586 basılmış fişek, 375 kapsülü takılmış av tüfeği kartuşu, 4 kilogram barut ve saçma, susturucu, tabanca ve tüfek parçaları ile silah yapımında kullanılan makine ve malzemeler ele geçirildi.

        Aramada tarihi eser niteliği taşıdığı kaydedilen küçük boyutlu 13 obje de bulundu.

        Gözaltına alınan M.K. işleminin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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